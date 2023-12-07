«Сидеть тихо»: ученики школы в Брянске рассказали о стрельбе

Фото: 5-tv.ru

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В результате случившегося пострадали пять человек, стрелявшая девочка свела счеты с жизнью.

Ученики брянской гимназии № 5, ставшие очевидцами стрельбы, раскрыли детали инцидента в беседе с 5-tv.ru. По словам одного из школьников, они до объявления эвакуации находились в кабинете.

После появления информации о стрельбе учительница закрыла дверь и попросила «сидеть тихо», отмечал ученик. Они наблюдали за происходящим через окна — там была «скорая».

«Где-то в 10:00 сказали эвакуироваться, все пошли к раздевалкам и после через боковые двери ушли домой», — рассказал ребенок.

Сегодня, 7 декабря, в школе Брянска 14-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Оружие она, по предварительным данным, взяла у отца.

В результате случившегося погибли двое — ученица и сама стрелявшая. Виновница трагедии свела счеты с жизнью. Пострадали еще трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в брянской школе.