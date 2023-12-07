Два человека погибли при стрельбе в школе Брянска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Предварительно, восьмиклассница пронесла в учебное учреждение оружие отца.

Два человека погибли в результате стрельбы в школе Брянска, среди них — открывшая огонь восьмиклассница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, утром восьмиклассница открыла стрельбу из оружия отца, которое смогла пронести в учреждение. Пострадали пять человек, один из них скончался. За жизнь еще одного в данный момент борются врачи, он находится в реанимации.

Сама стрелявшая покончила с собой.

«Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в МВД.

По данным МВД, утром в четверг, 7 декабря, ученица восьмого класса пронесла в гимназию № 5 оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, оружие принадлежит ее отцу. Детей на фоне случившегося эвакуировали из образовательного учреждения.

UPD. 10:46 7 декабря 2023

По данным Минздрава России, состояние пострадавших и выживших при стрельбе оценивается как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные утроили стрельбу в кафе на севере Москвы. Инцидент произошел на Михайловской улице.