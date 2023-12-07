В России утвердили дату выборов президента в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Постановление с предварительной датой голосования было представлено накануне. Сегодня его рассмотрели сенаторы.

Совет Федерации назначил выборы президента России на весну следующего года. Решение принято единогласно в ходе заседания в четверг, 7 декабря.

Накануне глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас представил постановление, в котором предлагалось провести выборы 17 марта. Сегодня на заседании, в котором также участвовала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, дата была утверждена — за нее проголосовали 162 сенатора.

«Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мыслях Владимира Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры.

В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.