И спи спокойно: как добиться отсрочки выплаты налогов в случае долга

Аудитор Бродецкая: Долги по налогам можно оплатить в рассрочку за три года

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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По закону граждане России платят налоги за прошлый год каждое 1 декабря.

В сентябре и октябре 2023 года россиянам (физическим лицам) направлялись налоговые уведомления, в которых указывались суммы имущественных налогов за 2022 год, сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроки уплаты налога и сведения, необходимые для перечисления всех сумм в качестве единого налогового платежа (ЕНПД). Перечислить налоги нужно не позднее 1 декабря 2023 года. Соответствующее уведомление приходит не позднее чем за месяц до момента оплаты. Кроме того, если все налоги меньше 100 рублей, оно не направляется.

В этом году уведомление содержит информацию о налогах за 2022 год — о транспортном, земельном, налоге на имущество и доходы физических лиц (кроме тех, которые автоматически высчитываются их заработной платы, например). Но что делать, если платеж уже просрочен? Как не потерять много денег на пенях и штрафах, рассказала 5-tv.ru аудитор и налоговый консультант Ирина Бродецкая.

«Уже со 2 декабря граждане, просрочившие платеж, автоматически перешли в категорию должников, в отношении которых налоговые органы вправе применить штрафные санкции. В частности за каждый день просрочки на сумму долга будут начисляться пени в размере 0,003 ставки рефинансирования Центрального банка РФ. В дальнейшем плательщики с подобной историей получат требование о необходимости уплаты задолженности перед бюджетом», — отмечает эксперт.

Если налогоплательщик проигнорирует требование выплатить долг, по окончании судебной процедуры к процессу подключаются судебные приставы, они и накладывают различного рода ограничения. К примеру, недобросовестный налогоплательщик не может вылететь за пределы РФ, а его имущество будет арестовано. Уточнить информацию о своих налогах и упущенных выплатах можно на портале государственных услуг, с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России и мобильного приложения «Налоги физических лиц», а также в офисах МФЦ и налоговом органе по месту регистрации.

«Оплатить имеющиеся задолженности тоже можно несколькими способами. С помощью электронных сервисов ФНС России — „Личный кабинет физических лиц“, „Уплата налогов и пошлин“, с помощью мобильного приложения „Налоги физических лиц“ либо через платежные терминалы банков и в отделениях „Почты России“», — говорит Бродецкая.

Отсрочка может быть предоставлена налоговым органом на срок, не превышающий один год. Рассрочка может растянуться и на три года. Для получения отсрочки или рассрочки необходимо иметь соответствующие основания, а также предоставить необходимые документы и обеспечение — залог, поручительство либо банковскую гарантию. Перечни оснований, при наличии которых может быть предоставлена отсрочка или рассрочка, закреплен в статье 63 Налогового кодекса в пункте 2. Кроме того, необходимо обратиться налоговый орган по месту жительства либо в управление ФНС по субъекту РФ.

Отсрочка или рассрочка обычно предоставляются физлицу в следующих случаях: ущерб от стихийного бедствия или технологической катастрофы, угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротство) в случае единовременной уплаты налога, сбора, страхового сбора, пеней или штрафов, а также процентов.

«Заявление подается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, и оно будет рассмотрено налоговым органом в течение десяти рабочих дней. При этом налоговый орган вправе продлить срок рассмотрения на 20 календарных дней. О принятом решении заинтересованному лицу будет сообщено в письменном виде», — заключила специалист.

Граждане любой страны обязаны платить налоги. Требовать вычеты либо компенсации по налогам — это право гражданина. Как и право оказаться в трудной ситуации и взять паузу по некоторым тратам. Не стоит бояться, вместо этого используйте все механизмы, созданные для вашего удобства и благополучия. Чтобы заплатив все налоги, спать наконец спокойно.

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