Что это было? В небе над Петербургом заметили странный светящийся объект

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

НЛО зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Странный светящийся объект заметили над Петербургом. Камеры наблюдения в районе Лахта-Центра сняли, как небо озарила мощная синяя вспышка.

Кадры выглядят фантастически, но ничего сверхестественного в явлении нет. Над городом на Неве пролетел метеор, который сгорел в слоях атмосферы, не успев достичь Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказал о 5 странных свидетельствах пребывания инопланетян на Земле. Тела предполагаемых пришельцев из космоса журналист и уфолог (приверженец учений о пребывании представителей инопланетных цивилизаций на Земле) Хайме Муассан продемонстрировал в Конгрессе Мексики. Присутствующие на сенсационном выступлении смогли своими глазами увидеть двух маленьких трехпалых существ с вытянутыми головами. Докладчик рассказал, что это останки гуманоидов, обнаруженных неподалеку от перуанского городка Наска.