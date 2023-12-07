Подарок жителям: Эрмитаж сделал вход бесплатным 7 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

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В собрании культурной сокровищницы — более трех миллионов экспонатов.

Дни Эрмитажа в Петербурге — попасть в стены легендарного музея сегодня можно бесплатно. Такой подарок сделали гостям в честь Дня Святой Екатерины, которую считают его покровительницей.

В собрании культурной сокровищницы — более трех миллионов экспонатов. Корреспондент «Известий» Максим Облендер смог увидеть даже те, что скрыты от глаз рядовых посетителей, а заодно узнал, что можно унести домой из Эрмитажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эрмитаже обнаружили таинственного посетителя. Он прятался в воздуховодах гардероба, по ночам гулял по первому этажу, из-за чего срабатывали охранные датчики.

Нарушителем спокойствия оказался неизвестный серый кот, видимо, забравшийся с улицы. Ведь знаменитые коты Эрмитажа все учтены и живут в подвальных помещениях, по музею без дела не разгуливают.