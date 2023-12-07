Работал профессиональный киллер? Что известно о гибели экс-депутата Рады Кивы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Политик был застрелен на территории охраняемого коттеджного комплекса. Злоумышленник сработал тихо и смог незаметно уйти.

На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье идут следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По всему Центральному федеральному округу ведется поиск предполагаемого убийцы. Трагедия произошла накануне вечером. Бывшего украинского парламентария застрелили из пистолета с глушителем, когда он прогуливался в сквере у гостиницы в Одинцовском округе. Ответственность за произошедшее уже взяли на себя украинские спецслужбы. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин передает с места преступления.

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Следователи и оперативники тщательно обследовали место убийства экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. Киллер сработал тихо и смог незаметно уйти.

«Территория комплекса огромна, по всему периметру гостиница обнесена высоким забором, но в некоторых местах ограждение отсутствует, возможно этим и воспользовался преступник», — говорит корреспондент.

По нашим данным, убийца стрелял Илье Киве в спину, первая пуля попала в сердце, вторая была контрольной — в голову. Звуков стрельбы никто не слышал. Постояльцы отеля видели политика буквально за несколько часов до расправы. Их опросили на месте, после отпустили по домам. Все бронирования отменены.

Украинские спецслужбы на убийство отреагировали молниеносно. И, по сути, взяли на себя ответственность за преступление.

«Кива — все. Такая судьба ждет всех предателей Украины», — сказал спикер ГУР Украины Андрей Юсов.

И тут же на Украине разгорелся циничный спор. Ведомства, словно соревнуясь, приписывают себе заслугу в убийстве опального политика.

Буквально за несколько дней до убийства Кива рассказал своим близким, что за ним следят, именно поэтому переехал в закрытый коттеджный поселок под Москвой. С Украины он уехал сразу после начала специальной военной операции, которую поддержал. После чего по обвинению в госизмене был приговорен киевскими властями к 14 годам тюрьмы заочно.

В августе этого года он призвал народ Украины свергнуть преступный марионеточный режим, а в последней записи в соцсетях заявил, что Зеленский готовит план побега после своего смещения с должности.

«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие… Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков», — писал в личном блоге Кива.

Подлая расправа и попытки различных украинских ведомств приписать себе заслуги в ликвидации политического противника — все это стало фирменным почерком киевского режима, который от отчаяния и бессилия на поле боя вынужден отвлекать свое население такими террористическими акциями.