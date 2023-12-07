В возрасте 101 года умер известный сценарист Норман Лир

Фото: Zuma \ TASS

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Кинодеятель является шестикратным лауреатом премии «Эмми».

Скончался американский продюсер, сценарист и режиссер Норман Лир. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кинодеятель ушел из жизни в возрасте 101 года в своем доме в Лос-Анджелесе.

Норман Лир родился 27 июля 1922 года. Карьеру начал в сфере рекламы и связи с общественностью, но затем стал писать для телешоу сценарии. За свою жизнь ему удалось срежиссировать, спродюсировать и написать сценарии к более чем 100 шоу. Среди самых известных его работ — сериалы «Джефферсоны», «Все в семье» и «Однажды за один раз».

Норман Лир был шестикратным лауреатом премии «Эмми». В 1968 году номинировался на «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Развод по-американски».

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