Вот это колечко! Виктория Боня намекнула на помолвку с еще женатым бойфрендом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Избранник знаменитости Руслан Гасанов на 13 лет моложе, он все еще состоит в браке, да к тому же венчан с супругой в церкви.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня намекнула на помолвку с избранником Русланом Гасановым. Вот только 30-летний бойфренд, как напомнили поклонники 44-летней звезды, женат, да еще и венчан с супругой в церкви. В личном блоге селебрити опубликовала видео, на котором ей вручают коробочку, а в ней — роскошное драгоценное кольцо с поистине огромным бриллиантом. Говорит, все это происки щедрой Вселенной.

В ролике Виктория как будто не знает, что за подарок ей преподносят. Потом открывает коробочку, удивляется, хватается за радостное лицо и сдержанно восхищается украшением. В подписи к посту она не дала ответа на вопрос, который теперь интересует фолловеров больше всего. Только рассказала, как получать дары Вселенной по методу Бони.

«Мне уже давно снятся вещие сны. Вчера ночью снились бриллианты — и вот сегодня я получаю это кольцо. В моей Вселенной все работает именно так!» — написала звезда.

Приняв происходящее на видео за очевидную помолвку, многие поклонники принялись писать поздравления. Другие не стали спешить с выводами, зная, как блогеры провоцируют аудиторию. Известно, что впереди у Виктории новые курсы, марафоны и акции, обучения на тему вселенских вибраций… И возможно, кольцо с бриллиантом — это лишь очередной прогрев, манипуляция для привлечения внимания. Но тема с предложением от женатого мужчины обсуждалась жарче остальных.

«Хотелось бы сказать: „Браво, молодец“. Но на чужих несчастьях построить счастье не получится. Разве это нормально развести мужчину и разбить семью, а потом сидеть и ловить кайф? Это ужас! Такой себе, конечно, пример», — пишут пользователи в комментариях.

Стоит отметить, не все верят и в самого Руслана Гасанова. Да, он фигурирует в соцсетях Бони, да, он появляется с ней на светских мероприятиях. Но исключать возможности, что кавалер просто договорился с ней о совместном пиаре, нельзя. Однако на фоне всех этих загадочных событий и объявлений пока еще официальная жена бизнесмена обвиняет Викторию в покушении на ее семейное счастье. Звезда, в свою очередь, не стесняется — она говорит, что всегда знала о браке Гасанова.

«Когда мы познакомились, он был женат. Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил меня: „Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?“ Я ответила, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Я не хотела никого подталкивать, для меня было важно, чтобы человек сам принял решение», — рассказывала Боня.

О романах знаменитости ходит множество слухов. Она растит дочь Анджелину от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита, к которому когда-то переехала в Монако. В 2017 году пара распалась, до свадьбы дело так и не дошло, несмотря на появление общего ребенка. Блогеру приписывают связи со многими известными и обеспеченными мужчинами, в числе которых французский миллионер Пьер Андюран, боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов и теннисист Марат Сафин. Два года назад Боня уже хвасталась помолвочным кольцом, но еще через год объявила о расставании с женихом, которого так никто и не увидел.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие пластические операции перенесла преобразившаяся Виктория Боня.

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