Очевидец назвал самое странное обстоятельство в убийстве Ильи Кивы

В охраняемый поселок, где был убит Кива, трудно попасть посторонним

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

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Экс-депутат Рады был застрелен на территории охраняемого поселка. Как убийце удалось скрыться с места преступления?

Постороннему человеку трудно попасть на территорию охраняемого коттеджного поселка, где было совершено убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом рассказал 5-tv.ru мужчина по имени Андрей, который приехал в гости к своему знакомому, постоянно проживающему в этом месте.

Друг собеседника видел политика незадолго до случившегося, в районе десяти часов утра. Поздоровались. Ничего не предвещало беды. После знакомый Андрея отправился на работу, а уже вечером узнал о случившемся.

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«Честно говоря, мне не понять, как на территорию такого охраняемого коттеджного поселка могли войти посторонние люди. Вы сами видите, какой тут пост охраны. Я не знаю, как можно было проникнуть», — сказал мужчина.

Действительно, территория обнесена внушительным забором высотой около трех метров. Однако корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, осматривая территорию, все же нашел возможную лазейку.

«Есть одна особенность. Этот забор периодически заканчивается. Судя по всему, территория была определена одного размера, а после какую-то бросили», — отметил журналист.

Сафиулин также предположил, что за первым забором может находиться и второй, оборудованный камерами видеонаблюдения и охраной.

5-tv.ru

Кроме того, местные жители, вероятно, прекрасно знают об этой особенности и протоптали тропинку, обходя забор.

По данным 5-tv.ru, убийца приблизился к Киве со спины и дважды в него выстрелил. Первая пуля пронзила область сердца, а вторая была «контрольной» — в голову. После злоумышленник скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Опрошенные 5-tv.ru эксперты считают, что за этим стоят украинские спецслужбы. Так, например, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Кива считался опасным оппонентом и угрозой для президента Украины Владимира Зеленского. Соответственно, была предпринята операция по его ликвидации.

Кроме того, как рассказал экс-депутат украинского парламента Олег Царев, Кива знал об охоте украинских спецслужб на него, потому и переехал из Москвы в Одинцово.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места убийства Ильи Кивы.