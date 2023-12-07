«Повернись к лесу задом»: Виолетта Чиковани оголилась на премии «Звезды хайпа»

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая участница реалити-шоу прикрыла платьем только одну половину пышного тела.

Уж если кто и соответствовал названию премии «Звезды хайпа», прошедшей площадке LIVE Арена в Москве, то это блогер и звезда реалити-шоу Виолетта Чиковани. Наряд знаменитости смутил даже самых смелых гостей мероприятия, заставив их или стыдливо опускать глаза или наоборот — требовать показаться со всех сторон. Съемочная группа 5-tv.ru запечатлела выход роковой брюнетки в платье (если выражаться точно — половине платья) на красную ковровую дорожку.

Взглянув на наряд только с лица, так сказать, можно было совершить непростительную ошибку. Потому что с этой стороны он выглядит ну слишком прилично для участницы премии с говорящим названием: глухое черное платье в пол с длинными рукавами и скромненьким вырезом в зоне декольте. Вид сзади куда более живописен, он не оставляет никакого простора воображению, открывая полностью перетянутые лентами спину и ягодицы. В бодрости и ухоженности которых, стоит отметить, не приходится сомневаться.

«Избушка, избушка…» — загадочно говорила Чиковани, стоя рядом с ведущим.

«Повернись к лесу задом, а ко мне передом!» — требовал возбужденный джентльмен.

«Я поворачиваюсь только к избранным людям», — интриговала звезда.

Интриговала, впрочем, недолго. И хотя на ее вопрос, хочет ли кто-то увидеть задний фланг, из толпы донеслись лишь несколько вялых «да», дама тут же произвела поворот на 180 градусов. И тут наконец дождалась вожделенной реакции. О дальнейшей судьбе дерзкой Чиковани корреспондентам 5-tv.ru ничего неизвестно. Хочется верить, что она не потеряла вторую половину платья и не была украдена каким-нибудь разгоряченным хайполовом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виолетта Чиковани чудом избежала ампутации — экстремальное шоу в Таиланде обернулось для нее серьезными проблемами со здоровьем.