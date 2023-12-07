Волочкова заявила, что весь российский шоу-бизнес завидует ее шпагату

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда балета и светских хроник указала место всем, кто осмеливается над ней смеяться.

Заслуженная артистка России, в прошлом прима Большого театра, не растеряла балетного мастерства. В 47 лет она все еще пластична, она выступает, придумывает собственные концертные программы, а еще регулярно попадает в скандальные переделки. Темы всего три — вездесущий шпагат, очередной любовник, проблемы с алкоголем. Ни один из этих пунктов реальной проблемой селебрити не считает. Более того, она уверена, что насмешки коллег по цеху — следствие банальной зависти.

«Понимаешь, этот шоу-бизнес — это же не Анастасия Волочкова! Вот почему весь шоу-бизнес завидует шпагату Волочковой. И вам хочу сказать, шоу-бизнес, если вы не умеете грациозно сделать шпагат Волочковой, который вошел в Книгу рекордов России по свей цитируемости, стройности и длине, то делайте его хотя бы руками», — заявила балерина корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном шоу «Звезды хайпа».

Уж чего-чего, а хайпа в жизни заслуженной артистки хоть отбавляй. Подписчики теряют зрение, разыскивая на ее теле микроскопические трусики — знаменитость съездила в отпуск на Мальдивы. Новый бриллиант на пальце и дюжина корзин с розами в гостиной — кавалер подарил. На горизонте появился интересный фон — она уже приближается, чтобы рядом сделать шпагат и запечатлеть себя в лучах заката.

Бывают, впрочем, и огрехи. Например, пользователи не оценили позу, в которой она застыла у военного истребителя в парке. Закинутая на раритет нога даже возмутила публику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сама артистка прокомментировала скандальный шпагат у самолета.