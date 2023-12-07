Катя Лель впервые рассказала о разводе: «Мое сердце свободно, я счастлива»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Знаменитость отказывается страдать и бороться за человека, который ее недостоин.

Певица Катя Лель раскрыла всю правду о разводе с Игорем Кузнецовым после 15 совместных лет на музыкальном шоу «Звезды хайпа». В прессе судачили о личной жизни звезды еще летом, когда, по данным источников, и был расторгнут брак. Отмечалось также, что инициатором расставания стала именно артистка. У пары есть дочь Эмилия, однако общий ребенок не повлиял на желание Кати Лель освободиться от опостылевшего союза.

«Мы рождены быть счастливыми, понимаете? И никто нам не может запретить быть счастливыми. Если вас что-то в жизни не устраивает, не позволяйте человеку нести вас вниз, за собой. В низкие частоты. Потому что он заберет вашу энергию. Если вы даете ему шанс, а он его не использует, значит, это не ваш человек, он вас недостоин», — заявила исполнительница корреспонденту 5-tv.ru.

О каком шансе говорила знаменитость, трудно определить наверняка. Однако дальнейшие ее слова, как можно подумать, таят в себе истинную причину развода. По словам певицы, в ее отношениях с избранником исчезло доверие, и это худшее проклятие семьи. Этот факт и ознаменовал начало конца. О своем решении Катя Лель сообщала с улыбкой на устах. Она уверена, что сделала правильный выбор.

«Недоверие. Если не доверяешь, значит, нет взаимности. Нет взаимной любви, и это все игра. Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью. Я слишком осознанный человек, слишком много знаю. И я не готова жить в пороках земных, меня это разрушает. Мое сердце свободно, я счастлива», — заключила влюбленная.

Незадолго до официального сообщения подруга артистки выдала ее секрет. По ее словам, Кузнецов не был таким успешным бизнесменом, каким его представляла публика. Долгие годы мужчина получал в разы меньше супруги, ей приходилось много работать. Чтобы хорошо жить самой и обеспечивать всем необходимым дочь.

Кроме прочего, по словам подруги Лель, Кузнецова подозревали в изменах. И хотя сам он всегда отрицал походы на сторону, честным при этом не выглядел. Было это или не было, но звезды развелись в 2022-м, сейчас они оба одиноки, но при этом довольны собственным решением.

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