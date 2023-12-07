Провалившуюся под лед реки девочку спас прохожий в Петербурге: как это было

Фото, видео: 5-tv.ru

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В каком состоянии сейчас находится восьмилетний ребенок?

Весь день в Петербурге искали героя, который вытащил из реки восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед. Она звала на помощь — и повезло, что ее услышали. Есть еще один тонкий момент: непонятно, почему рядом не оказалось мамы. По словам некоторых очевидцев, она отвлеклась на телефон. Нашему корреспонденту Анастасии Кувалдиной удалось пообщаться с женщиной и услышать ее версию. А еще мы нашли того самого прохожего, спасшего девочку.

Половина шестого вечера. Смоленка рядом с Ново-Андреевским мостом. На не до конца покрывшуюся льдом реку выходит ребенок. Делает несколько шагов и проваливается в воду. На крик тут же сбегаются прохожие

«От детской площадки до водоема буквально несколько метров. Спуск к реке никак не огражден. И чтобы оказаться у воды, даже у маленького ребенка не составит особого труда», — рассказывает журналист.

Оказалось, что под лед провалилась восьмилетняя девочка, живущая по соседству. По словам некоторых свидетелей, мама во время прогулки отвлеклась на телефон и не заметила исчезновения дочери. Но в разговоре с нами женщина сообщила, что на несколько минут уходила домой, а когда вернулась — ребенка на месте уже не было.

Пока одни прохожие бежали на помощь к ребенку, другие звонили спасателям.

«Один начал пытаться вытаскивать ребенка, второй выбежал со стороны улицы Беринга, скидывая одежду на ходу, бросился спасать. В этот момент я звонила в службу 112, ребята уже вытащили ребенка. Все были в шоке», — рассказывает очевидец произошедшего Сара.

Мужчину, вытащившего девочку из воды, сегодня искал весь Петербург. Известно, что он инженер и увлекается зимней рыбалкой. Навыки пригодились. Рассказывает о случившемся сдержанно.

Врачи осмотрели продрогшего ребенка и практически сразу отпустили домой. Сейчас жизни ее ничего не угрожает. А вот в отношении мамы девочки составлен протокол об административном правонарушении.