Глава Минфина рассказал о судьбе налога на сверхприбыль

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как работает этот механизм и как он отражается на бюджете страны?

О судьбе налога на сверхприбыль в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он детально объяснил, как это работает, какой у предпринимателей есть выбор, и что в итоге получил бюджет.

«В бюджет следующего года не учтены доходы на сверхприбыль, предполагается, что они будут уплачены уже в этом году? Начал ли платить бизнес? Какова сумма? Можем ли мы сейчас ее уже назвать и какова вероятность того, что в ближайшие годы бизнес снова заплатит этот налог?» — спросил корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

«Мы говорили о том, что это разовая мера. У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5%, либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей», — ответил Силуанов.

Полную версию интервью министра финансов — смотрите на сайте «Известий» и в итоговой программе Пятого канала в субботу, 9 декабря.