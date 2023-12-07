Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Политик был хладнокровно застрелен 6 декабря в подмосковном Одинцово. Все детали произошедшего — в нашем репортаже.

Накануне в Подмосковье был убит один из главных критиков режима Зеленского — бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Фигура весьма спорная, бывший радикал запрещенного «Правого сектора»*, отметившийся в Донбассе, сбежал в Россию с началом СВО. Однако отказавшись от своей родины, он не стал своим и здесь. Украинские журналисты сообщили как факт, что Киву убили по заказу СБУ. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин расскажет подробности.

Машина ритуальных услуг въезжает на территорию закрытого коттеджного поселка. То, что происходит в глубине, скрыто от глаз обывателей и камер журналистов трехметровым глухим забором. За ворота, охраняемые целой группой сотрудников безопасности садово-некоммерческого товарищества, пускают лишь машины специальных служб. Все ранее забронированные номера для потенциальных постояльцев аннулированы.

Серьезная пропускная система. Электронный ключ, считыватель. Камера на въезд для авто. Железные, почти крепостные ворота. Убийца Кивы просто не мог пройти туда незамеченным, как, соответственно, нельзя было и выйти.

Вот кадры следственной группы на месте убийства экс-депутата украинского парламента Ильи Кивы. Эксперты ищут гильзы. Вероятно, киллер поджидал жертву в парковой зоне, где, по всей видимости, нет камер наблюдения. По информации следователей, убийца целился в голову.

«Неизвестный произвел выстрелы в потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте. К расследованию данного уголовного дела подключилась группа из наиболее опытных следователей и криминалистов главного СК», — заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Илья Кива, бывший украинский депутат, скандально известный политик-перебежчик. В 2022 году он поддержал специальную военную операцию и переехал в Россию, после чего по обвинению в госизмене был приговорен киевскими властями к 14 годам тюрьмы заочно. В августе этого года он призвал народ Украины свергнуть преступный марионеточный режим, а в среду в посте в соцсетях заявил, что Зеленский готовит план побега после своего смещения с должности, но не верит гарантиям безопасности ни одной из стран.

«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие… Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков», — написал Кива.

Экс-коллега Кивы Олег Царев заявил, что за скандальным депутатом давно охотились.

«Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы, что он знал про охоту на него и переехал из Москвы в Одинцовский район. Но не уберег себя», — отметил Царев.

И вот уже представители главного управления разведки Украины в игиловском** стиле, витиевато, но будто подтверждая свою причастность, так комментируют убийство Кивы.

«Кива — все. Такая судьба ждет всех предателей Украины», — говорится в заявлении.

Практически в то же время, но в Луганске, был убит другой политик — депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Террористы взорвали его в личной машине прямо у стадиона «Авангард». Там, где в спортивных секциях занимаются сотни луганских детей. Чудом никто из них не пострадал. А депутат, занимавшийся вопросами безопасности и обороны народной республики, скончался от полученных травм. Такие методы давно стали фирменным почерком кровавого киевского режима. Политические деятели и журналисты, чиновники администраций и руководители силовых структур присоединенных к России регионов… Методы убийств преимущественно террористические.

Сегодняшние убийства неслучайно произошли в этот день, считают эксперты. Во-первых, так режим Зеленского безуспешно попытался перебить информационную повестку, связанную с визитом Владимира Путина в Дубай. От нее может зависеть ход специальной военной операции. Во вторых, государство-террорист таким образом решило отметить День Вооруженных сил Украины. За неимением успехов на военных и политических фронтах киевский режим действует подло. Это уже походит не просто на жест отчаяния, но, скорее, на предсмертную агонию.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ

** — террористическая организация, запрещена в РФ