Фото, видео: MICHAEL REYNOLDS / POOL / EPA / ТАСС; © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Американский лидер заявил, что после победы на Украине Россия якобы атакует страны альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский замер в своем бункере и ждет судьбоносного голосования в Конгрессе США. В ближайшее время там могут принять решение о дальнейшей помощи Киеву. Ситуация для Украины настолько критичная, что вмешаться попытался сам Джо Байден. Американский лидер выступил с обращением к сенаторам и по сути вымаливал у них деньги, пугая уже надоевшими всем угрозами.

«Если Путин победит на Украине, он не остановится на этом. Тут важно оценивать перспективу его действий. Он продолжит свою операцию. Если он продолжит — он нападет на нашего союзника по НАТО, и мы, как член НАТО, будем вынуждены вступить в конфликт», — заявил глава Штатов.

Слова Байдена в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал политолог Дмитрий Гусев. По его мнению, это просто страшилка — очередная попытка президента США изменить мнение электората о себе. Известно, что и сейчас 81-летний лидер не пользуется особой популярностью, он не раз подвергал сомнению свои умственные способности — не говоря уже о резонности политических решений. Несмотря на возраст, он все еще надеется получить высший пост снова в 2024 году.

«Эти слова означают, конечно, просто пугалку в отношении России, и эти слова очень нужны Байдену для внутриполитического, то есть внутриамериканского избирателя, внутриамериканской повестки. Потому что чем больше вот эта эскалация для Америки, тем больше шансов, что Байдену удастся переизбраться», — отметил Гусев.

Как заключил политолог, очевидно — Москва не планирует столь агрессивных действий, как открытое «нападение» на одну из стран НАТО. Это, уверен эксперт, «совершеннейшая ложь». Но американский лидер хватается за любую возможность создать негативный образ России на международной арене. Так как это, вероятно, поможет упрочить его позиции и спасти падающие рейтинги.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джо Байден объяснил желание остаться президентом на второй срок.