Стреляли дважды: что известно об убийстве экс-депутата Рады Кивы

Фото, видео: Ирина Яковлева / ТАСС; Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Одна пуля попала в сердце, а другая — в голову. Что сейчас происходит на месте происшествия?

Стали известны подробности хладнокровного убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в подмосковном городе Одинцово. По данным 5-tv.ru, злоумышленник приблизился к политику со спины и дважды в него выстрелил.

Первая пуля пронзила область сердца, а вторая была «контрольной» — в голову. После преступник скрылся, его никто не видел.

В настоящее время группа следователей и криминалистов работает на месте происшествия — устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе осматривают местность и просматривают камеры. Соответствующими кадрами поделились в ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело политика было найдено 6 декабря на снегу на территории одного из парков в Одинцовском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Известно, что с Украины Кива сбежал в прошлом году, обосновался в Москве. Спустя некоторое время перебрался в Одинцово. Экс-депутат украинского парламента Олег Царев рассказал 5-tv.ru, что политик сменил столицу на Подмосковье по одной причине — знал, что на него ведут охоту украинские спецслужбы.

Кроме того, буквально за две недели до смерти Кива дал 5-tv.ru большое интервью, в котором раскрыл всю криминальную подноготную Украины. Назвал поименно состав украинского наркокартеля. И все они — первые лица страны. Есть ли основания полагать, что ему просто «закрыли рот»?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина взяла на себя ответственность за смерть Кивы.