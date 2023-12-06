Прощание с актрисой Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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После отпевания и прощания тело звезды «Склифосовского» будет кремировано.

Прощание с народной артисткой России, актрисой московского театра Et Cetera Татьяной Владимировой состоится 8 декабря в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

Отпевание и прощание пройдет в храме Святого Иоанна Воина на Якиманке. Начало — 12 часов дня. В 17 часов вечера в театре Et Cetera пройдут поминки знаменитой актрисы.

Уточняется, что она будет кремирована.

Татьяна Владимирова скончалась 5 декабря. Причиной смерти стал тяжелый недуг. Однако какой именно, неизвестно.

Актриса прославилась благодаря ролям в таких проектах, как «Склифосовский», «Мосгаз» и «Москва, я люблю тебя». Среди театральных заслуг в послужном списке Владимировой значатся постановки «Дядя Ваня», «Руководство для желающих жениться», «Лекарь поневоле», «За горизонтом», «Старый друг лучше новых двух», «Дон Кихот» и другие.

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