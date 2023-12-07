Подбираемся к Илону Маску: в ТОП-100 богатейших людей мира попали 25 россиян

В ТОП-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg попали 25 россиян

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Впереди планеты всей — американский бизнесмен, владелец соцсети Х. С начала 2023 года он увеличил свой капитал на 85,8 миллиарда долларов. А что насчет граждан РФ?

В сотню самых состоятельных людей мира, составленный специалистами агентства Bloomberg, вошли 25 россиян. На страницах издания опубликован «Индекс миллионеров», в нем можно найти профиль каждого предпринимателя из перечня с указанием рода деятельности и финансового состояния, а также успехов в бизнесе за последний год. Всего в списке агентства 500 позиций.

Илон Маск

Patrick Pleul / dpa/picture-alliance / ТАСС

На первом месте в общем рейтинге обосновался представитель США Илон Маск, генеральный директор Tesla, исполнительный директор SpaceX, владелец социальной сети X, ранее известной как Twitter. У него дела идут лучше всех — с начала 2023 года он увеличил свой капитал на 85 миллиардов долларов, все состояние бизнесмена оценивается в 222 миллиарда.

Джефф Безос

MICHAEL REYNOLDS / EPA / ТАСС

На втором месте основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос (США), который заработал за этот год 64,1 миллиарда, а всего владеет 191 миллиардом.

Бернар Арно

Zuma \ TASS

Третье место досталось представителю Франции Бернару Арно — 169 миллиардов долларов. Арно является председателем правления LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши.

В первой десятке также оказались Билл Гейтс (134 миллиарда), Ларри Эллисон (129 миллиардов), Стив Балмер (129 миллиардов), Уоррен Баффет (119 миллиардов), Ларри Пейдж (119 миллиардов), Марк Цукерберг (115 миллиардов) и Сергей Брин (115 миллиардов). Брин перебрался в США из Советского союза с семьей в возрасте шести лет. Вместе с Ларри Пейджем он стал соучредителем Google.

Владимир Потанин

© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Что же касается россиян, самым богатым признан президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин — 48-е место и 30,2 миллиарда собственных долларов.

Леонид Михельсон

Сергей Бобылев / ТАСС

53-м в общем зачете и вторым рейтинге предпринимателей из РФ стал генеральный директор «Новатэка» Леонид Михельсон (27,2 миллиарда).

Вагит Алекперов

Гавриил Григоров / ТАСС

Третьим (64-м) — акционер «Лукойла» Вагит Алекперов с 24 миллиардами.

Далее в списке числятся Владимир Лисин и Алишер Усманов — 74-я и 79-я позиция в перечне, 22,7 и 21,5 миллиарда долларов соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разбирательствах по делу российского бизнесмена и бенефициара лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина. Миллиардера подозревают в грандиозных хищениях, он находится под арестом с 2019 года.