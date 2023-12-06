Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тимур Юнусов скоро станет многодетным отцом?

Молодую возлюбленную репера Тимати Валентину Иванову заподозрили в беременности. Поводом стала публикация девушки в личном блоге. На кадрах модель позирует в откровенном платье с оголенным животом. Поклонники отметили, что фигура звездной избранницы изменилась.

«Мне одной кажется, что она тут беременная?»

«Беременна!»

«Я сразу увидела живот», — написали подписчики в комментариях.

Однако среди них немало сомневающихся. Они гадают, девушка знатно поела или правда в ожидании малыша.

«Зашла почитать, все ли заметили живот, но, наверное, покушала хорошо», «Она беременная или это пицца», — поинтересовались некоторые интернет-пользователи.

Третья группа аудитории Ивановой уверена, что она не беременна.

«Какая беременность, вы что, это же вчерашний борщ»;

«Беременный живот не начинается с жира на пупке, он начинает расти снизу. Так что расходимся»;

«У беременных живот даже на начальных сроках отличается от „просто покушала“, идет как бы снизу. Тут все очевидно», — высказались другие пользователи сети.

Если же подозрения о беременности подтвердятся, то для исполнителя этот ребенок станет третьим. У него подрастают двое детей от Алены Шиковой и Анастасии Решетовой. Примечательно, что Тимати ни с кем так ни разу не дошел до ЗАГСа. Может, на этот раз получится?

Ранее 5-tv.ru писал, что Воля жестко пошутил над Тимати и его девушкой.