В СК РФ заявили, что экс-депутата Рады Киву застрелили в парке

Фото: Яковлева Ирина / ТАСС

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По факту убийства политика возбуждено уголовное дело.

Экс-депутата Верховной рады Илью Киву, проживавшего в последнее время на территории РФ, убили. Об этом сообщили в ГСУ Следственного Комитета РФ по Московской области.

Тело политика было найдено на снегу на территории одного из парков в Одинцовском районе. Предварительно установлено, что неизвестный произвел в него выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений Кива скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На месте работает группа следователей и криминалистов.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины признало свою причастность к убийству политика. Ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники, также сообщали о причастности СБУ к его убийству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело о теракте возбудили после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР.