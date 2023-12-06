Апокалипсис: в ООН дали пугающую оценку событиям в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com / Naaman Omar

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Представитель организации призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию, как апокалиптическую», — сказал чиновник в эфире телеканала France24.

Он отметил, что в настоящее время 1,9 из 2,2 миллиона жителей анклава были вытеснены в перенаселенные места на юге Газа в «антисанитарных и нездоровых условиях». Тюрк призвал ЦАХАЛ и ХАМАС прекратить боевые действия и освободить всех заложников.

При этом комиссар подчеркнул, что запрашивал разрешение на визит в сектор Газа, Израиль и Западный берег реки Иордан. Однако Тюрку в этом отказали.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля заявила об уничтожении еще 250 объектов ХАМАС в секторе Газа, в том числе подземного тоннеля рядом со школой на севере анклава.