Стали известны подробности смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье

Тело Кивы нашли на снегу в парке в Одинцовском районе Подмосковья

Фото: Яковлева Ирина / ТАСС

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Что произошло с покинувшим Украину политиком?

Труп бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы был обнаружен на снегу на территории парка в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле украинского политика нет. Подробности о случившемся все еще устанавливаются.

Точной картины произошедшего пока нет — причину смерти покажет вскрытие. На голове Кивы имеется повреждение - однако неясно, получил он его в результате падения или действий третьих лиц. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Известно, что в России Кива находится с прошлого года. В январе 2022-го он покинул Украину и переехал в Испанию, но надолго там не задержался.

Известность политик получил после майдана 2014 года на Украине. Тогда он призывал к насильственной «украинизации Донбасса» и в своих выступлениях отличался жестокостью по отношению к русским.

В 2017 году Кива стал кандидатом в президенты Украины, однако набрал лишь 0,03% голосов. Победу тогда одержал Владимир Зеленский.

Кива же присоединился к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и был избран депутатом Рады. После начала спецоперации Кива поддержал действия властей России.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело о теракте возбуждено после смерти депутата Попова в ЛНР.