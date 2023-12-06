«Ожидания сработали»: Силуанов высказался о налоге на сверхприбыль

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Министр также детально объяснил механизм этой меры.

Будут ли и дальше платить налог на сверхприбыль, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал Антон Силуанов. Министр финансов детально объяснил механизм этой меры, какой у предпринимателей есть выбор, и что в итоге получил бюджет.

«В бюджет следующего года не учтены доходы на сверхприбыль, предполагается, что они будут уплачены уже в этом году? Начал ли платить бизнес? Какова сумма? Можем ли мы сейчас ее уже назвать и какова вероятность того, что в ближайшие годы бизнес снова заплатит этот налог?» — спросил обозреватель Алексей Лазуренко.

«Мы говорили о том, что это разовая мера. У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5%, либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей», — объяснил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Силуанов заявил о стабилизации курса рубля. Он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении контроля за возвратом выручки экспортеров.

Все принятые властями меры по укреплению и стабилизации рубля сработали. При этом министр призвал стремиться к тому, чтобы в результате меньше внимания обращалось на курс рубля.