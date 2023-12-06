Достигли «дна бочки»: почему от Украины отворачивается Запад

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Еще недавние союзники Зеленского один за другим начинают «переобуваться» и менять свою позицию. С чем это связано?

От Киева один за другим отворачиваются недавние партнеры и друзья. В Конгрессе США обсуждение военной помощи Украине закончилось скандалом, из-за чего Зеленский даже отменил запланированное выступление перед конгрессменами. Масла в огонь подлили и в Берлине! Там вдруг заявили, что Германия не является союзником Незалежной. Все подробности у корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.

То, что в Киеве раньше принимали за «бездонный колодец» западной помощи, оказалось вполне себе тривиальной бочкой с совсем другой субстанцией. Пресс-секретарь Госдепа с крайне прискорбным выражением официального лица разглядел в ней дно.

«Мы находимся на самом дне бочки, когда речь заходит о нашей способности помогать Украине, обеспечивать свою безопасность. Украина вот-вот войдет в зимний период, который, как мы знаем, будет очень трудным. Поэтому наша позиция заключается в том, что мы должны поддержать наших киевских партнеров в это трудное время», — заметил Мэттью Миллер, официальный представитель Государственного департамента США.

Впрочем, насчет «киевских партнеров» уже и в Вашингтоне, и у их европейских вассалов появились очень серьезные сомнения. Министру обороны Германии, видимо, стало грустно смотреть на горящие в зоне СВО Leopard, и он выдал настоящее саморазоблачение в стиле знаменитой рекламы финансовой пирамиды из 1990-х. Зеленский — «то ли партнер, то ли халявщик».

«Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», — заметил Борис Писториус, министр обороны ФРГ.

Писториус, ранее заявлявший о необходимости военного поражения России, теперь «переобулся» и делает вид, что вообще не понимает, о каком конфликте идет речь. Вот и в Вашингтоне конгрессмены на закрытом заседании собрались заслушать выступление Зеленского, но тот то ли в последний момент отказался просить милостыню, то ли сами сенаторы ему отключили микрофон.

«Зеленский не сможет явиться к нам на брифинг. Что-то произошло в последнюю минуту», — объяснил его отсутствие Чак Шумер, лидер фракции демократов в сенате США.

Зато в следующую минуту после неявки Зеленского в Конгрессе начались скандальные внутренние разборки. Демократы, у которых большинство в Сенате, настаивают на принятии закона о выделении масштабной помощи Украине. Но республиканцы, контролирующие палату представителей, отвечают, что это случится только в обмен на строительство стены против мексиканцев в Техасе. Парламентский торг сопровождается взаимными обвинениями, что крайне расстраивает Джо Байдена.

«Послушайте, отказ поддержать Украину — это просто абсолютное безумие. Это противоречит интересам США. Это противоречит интересам всего мира. Это просто неправильно», — убежден Байден.

Слова о безумии от человека, который регулярно здоровается с воздухом, звучат особенно цинично на фоне свежего признания конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, который в интервью Такеру Карлсону сделал очередной политический каминг-аут, или, если перевести на русский, назвал вещи своими именами.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — заявил Томас Мэсси, конгрессмен от штата Кентукки, член Республиканской партии.

Как пишет The Washington Post, тот самый прорыв Украины к Азовскому морю в ходе так называемого «контрнаступления» готовили генералы армии. США провели восемь военных игр-инсценировок, все рассчитали и прислали Киеву 1,5 тысячи единиц бронетехники вместо одной тысячи, которую просил главком Залужный. Но ВСУ бездарно увязли в хорошо эшелонированной российской обороне. Теперь даже главный американский финансист Джанетт Йеллен вдруг в буквальном смысле начала бегать по кабинетам Капитолия. Пугает законодателей поражением киевского режима и как минимум моральной ответственностью за это.

«Это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием», — заметила Джанетт Йеллен.

Своего сивушного масла в затухающий огонь западной помощи подлил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, приехавший в Вашингтон вместо своего шефа просить милостыню на очень плохом английском

«Если помощь, которая сейчас обсуждается, не случится, то мы будем в той же позиции, что и сейчас. Это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», — заявил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины.

В общем, принятие закона о новой помощи Украине может стать одним из самых скандальных в американском парламенте. США вступают в год выборов президента, американским политикам уже совсем не до какой-то Украины, когда они сами ходят краю политической карьеры.