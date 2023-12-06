Существует 5 признаков: адвокат Жорин рассказал, как понять, что муж изменяет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

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Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как ведут себя мужчины, у которых есть любовницы.

Каждой женщине хочется, чтобы рядом с ней был верный спутник жизни и надежное плечо. Однако, как известно, все люди разные, и не всегда человек получает то, о чем мечтает. Звездный адвокат Сергей Жорин, который уже 25 лет занимается бракоразводными процессами, выделяет пять признаков супружеской неверности. Об этом эксперт рассказал 5-tv.ru.

Странные звонки

Первый признаком эксперт называет странные звонки, которые внезапно начинают поступать на телефон мужа. Особенно это касается внеурочного времени: вечера, ночи или выходных дней.

«При этом он не берет трубку либо отвечает односложно. Иногда он говорит, что просто ошиблись номером», — подчеркивает Сергей Жорин.

Непонятные расходы

Еще один повод для женщины повнимательнее приглядеться к своему супругу — это резко выросшие расходы, которые мужчина не может внятно объяснить.

«Особенно это чувствуется перед праздниками. Сам муж, как правило, объясняет расходы разными штрафами и уменьшением заработной платы», — добавляет звездный адвокат.

Другой запах

Если женщина почувствовала, что у ее супруга изменился запах, это является еще одним признаком неверности. При этом незнакомыми ароматами не обязательно должны быть женские духи, не исключен и новый запах мужского парфюма. К тому же, случается так, что привычный аромат туалетной воды видоизменяется из-за посторонних ноток.

«Но самые чувствительные барышни могут обратить внимание, что изменился естественный запах тела. Интимная близость с новой пассией вполне может на это повлиять», — объясняет Сергей Жорин.

Поведение супруга

Порой мужчина, который всегда был разговорчивым и общительным, становится раздражительным и создается впечатление, что он что-то скрывает. Например, муж превратился в молчуна и перестал рассказывать, как прошел его день.

«Когда у мужчины есть любовница, потребность в общении он восполняет с ней. А жена своими разговорами надоедает и вызывает раздражение», — отмечает звездный адвокат.

Выполнение желаний

Еще один признак, который, на первый взгляд, не всегда вызывает подозрение — это стремление супруга выполнять все желания своей жены. На самом же деле это может быть звоночком, который говорит о чувстве вины мужчины.

«Он старается всеми силами загладить вину и пытается быть излишне нежным и заботливым. Это можно заметить и по отношению к детям: теперь он разрешает им делать то, что раньше было под запретом», — говорит Сергей Жорин.

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