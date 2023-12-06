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Что делать, чтобы сохранить отношения?

Есть стереотип, что разлад в отношениях провоцируют женщины, однако не все знают, что мужчины могут играть в ссорах более весомую роль. Почему последние устраивают скандалы и изменяют — объяснила психолог Юлия Синютина в беседе с изданием «Страсти».

Многие мужчины, по словам специалиста, предпочитают не искать корень проблемы в отношениях, а начать изменять партнерше, в надежде найти женщину без тех минусов, которые раздражают их в спутнице жизни. Такие люди оправдывают себя логикой: «Зачем ругаться, когда можно найти ту, кто не будет ругать?» Однако такая позиция в корне неверна.

Проблема заключается в том, что в формулировке своих претензий мужчины намного более прямолинейны и грубы. Они не будут искать завуалированный подход к решению проблемы, а выскажут недовольство в лицо, не думая о чувствах девушки.

Синютина выделила основной мужской жалобой фразу: «Она меня не понимает!». В эту емкую претензию может входить целый ряд проблем, такие как непринятие интересов мужчины, плохое отношение к его друзьям, запрет на алкоголь, повышенная эмоциональность женщины или ревность к другим людям.

«Попробуем перевести фразу „У нее постоянно болит голова!“ Секс для многих мужчин — это нечто святое, высшая награда практически за все. Зная или просто чувствуя это, некоторые женщины начинают манипулировать, пользуясь сексом в отношениях со своим мужчиной, как инструментом для решения своих порой довольно меркантильных или даже бытовых вопросов», — объясняет эксперт.

Женщина же может не понимать такой важности секса для партнера, отчего не будет уделять интимной жизни должное внимание. Это может стать фатальной ошибкой, которая поведет за собой крах отношений, ведь мужчина, которому приходится выпрашивать интимную близость, испытывает сильный стресс, а порой и физический дискомфорт, что будет подталкивать их к поиску альтернативы.

«Что со всем этим делать? На первом этапе хотя бы об этом знать. А вообще можно быть просто более чутким к человеку, которого любишь, чтобы ссор, конфликтов, да и просто причин для их возникновения было как можно меньше», — подытожила Юлия.

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