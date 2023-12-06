Певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Smith

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая исполнительница обошла Владимира Путина, Си Цзиньпина, Карла III и Барби.

Журнал Time выбрал человека 2023 года — им стала американская певица Тейлор Свифт. Организаторы рейтинга отметили ее успехи за прошедший год.

Свифт обладает многочисленными наградами Грэмми и еще не завершила мировое турне под названием Eras tour, которое уже признано самым прибыльным для женщин-исполнительниц.

Кроме того, в октябре зрителю был представлен фильм с одноименным названием. Картина имеет самые большие сборы в истории «концертного» кино.

Сама Тэйлор к 33 годам сумела заработала на музыке больше миллиарда долларов, установив рекорд среди исполнителей.

Певица возглавила рейтинг журнала впервые, однако ранее уже появлялась на его обложках. Шестью годами ранее Свифт предстала перед читателями Time в образе борца с насилием над женщинами.

Издание с 1927 года ежегодно выбирает «человека года». Номинантами становятся выдающиеся личности, группа людей или влиятельное явление. По словам организаторов, обладатель «почетного звания» может и не быть положительным героем.

В прошлом году список возглавил президент Украины Владимир Зеленский. В 2023 он в шорт-лист рейтинга не попал. Известно, что номинантами были президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III, создатель чата GPT Сэм Альтман, прокуроры, ведущие дело против экс-главы Белого дома Дональда Трампа, и кукла Барби.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кремль отреагировал на номинирование Путина на звание «человека года».