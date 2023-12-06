Умерла мультипликатор Наталия Богомолова, подарившая миру «Винни-Пуха»

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Создательнице самых известных советских мультфильмов было 83 года.

На 83-м году жизни скончалась российский художник-мультипликатор Наталия Богомолова. Об этом порталу MSK1 рассказал шеф-редактор «Союзмультифильма» Сергей Капков.

«Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», — отметил он.

О причине смерти Богомоловой не сообщается. Последней работой мультипликатора был выпуск образовательного проекта «Сказки старого пианино» в 2015 году.

Наталия Богомолова работала над такими популярными мультфильмами, как «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко».

2 июля 2022 года на 102-м году жизни скончался режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, который также был причастен к созданию мультфильма «Котенок по имени Гав».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело актрисы Елены Корниловой нашли в доме престарелых.