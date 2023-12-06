Берегись, Карл: сын Кейт Миддлтон отказался снимать корону

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Какое место принц Луи занимает в линии наследования престола?

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) недавно посетила съемки популярного британского танцевального телешоу. Компанию ей составили восьмилетняя дочь Шарлотта и пятилетний сын Луи.

Как пишет издание 7Дней.ru со ссылкой на таблоид The Sun, члены королевской семьи смогли понаблюдать за репетицией участников и побеседовать с некоторыми из них. Затем юным гостям разрешили посидеть в креслах жюри — они даже поставили оценку одной из пар.

После чего детям показали костюмерную, где они увидели весь спектр нарядов, в которых выступают танцоры. А принцу Луи и вовсе выпала уникальная возможность — он надел корону.

Она, конечно, была бутафорской, но блестела почти как настоящая, золотая, и очень приглянулась мальчику. Сын принца Уильяма, числящийся четвертым на очереди к престолу, долго отказывался ее снимать.

Ранее 5-tv.ru писал, что будущая королева Великобритании собралась нарушить тысячелетнюю традицию.