Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне спецоперации
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
Кроме того, войскам удалось ликвидировать свыше 75 беспилотников ВСУ.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные за минувшие сутки.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой народной республики и Камышеваха Запорожской области», — указано в сводке.
Кроме того, российским военным удалось ликвидировать 76 украинских беспилотников, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех целей и задач.