Британия расширила санкционный список против России на 45 позиций

Фото: Alberto Pezzali/ ТАСС

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Кто теперь подпал под ограничения?

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 45 позиций. Об этом проинформировали в правительстве Соединенного Королевства.

В «черный список» британские власти внесли членов совета директоров авиамоторного научно-технического комплекса «Союз». Ограничения Лондона коснулись также конструктора беспилотного летательного аппарата «Ланцет» Александра Захарова и его родственников. Примечательно, что на Западе этот российский дрон считают страшным оружием и «массовым убийцей ВСУ».

В документе отмечается, что меры направлены против лиц и групп, финансирующих «военную машину (президента РФ Владимира) Путина». Ограничения были наложены на компании из Белоруссии, КНР, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, по данным британских властей, снабжают армию РФ.

В список попала и организация «Русич», защищающая Донбасс с 2014 года. В правительстве Королевства пояснили, что новые санкции должны побороться с попытками Москвы обойти ограничения и «компенсировать» их последствия, якобы оказавшие влияние на боевые действия на Украине.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что финская таможня расследует незаконную поставку в РФ дронов на два миллиона евро.