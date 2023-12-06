Призывники в России смогут проходить службу в органах ФСБ

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Изменения будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Молодые люди смогут проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Соответствующие поправки к российскому законодательству поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Поправки были представлены ко второму чтению проекта закона, предусматривающего право Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования. Текст документа был опубликован в думской базе.

Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе. Согласно действующему законодательству, россияне могут призываться в ВС РФ, органы госохраны и иные войска. Поправки же разрешат проходить службу по призыву, в том числе, в органах ФСБ.

Ожидается, что поправки также будут внесены и в закон, регулирующий работу Федеральной службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников.