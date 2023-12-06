Времен Золотой Орды: в России откопали древний алтарь для жертвоприношений

Фото: www.globallookpress.com / Egmont Strigl

Читайте нас в: Дзен Новости

Уникальные святилища обнаружены на месте древнего города Азак.

В России обнаружили древний алтарь для жертвоприношений, датированный II веком нашей эры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского.

ВКонтакте / Отдел археологии Азовского музея-заповедника / azovarcheologist

Открытие сделано в Азове Ростовской области, где тогда находился золотоордынский город Азак. Эксперты отмечают, что святилища находятся далеко от меотского городища и могильника, что считается крайне необычным — шансов обнаружить алтарь было мало.

«Одно из святилищ представляет собой яму три метра в диаметре и два метра глубиной, посередине которой оставлен материковый останец. Вокруг него вырыта кольцевая траншея, сужающаяся ко дну. Посередине ям расположен конус со срезанной вершиной. Как я могу догадываться, жертвоприношения совершались именно на нем», — рассказывает Масловский.

Также археологи нашли в ямах несколько фрагментов керамики того времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о «вратах в Преисподнюю» в пирамиде Хеопса.