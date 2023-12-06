В России задержаны подозреваемые в убийстве советника министра путей сообщения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; МВД России; 5-tv.ru

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В преступную банду входили полицейские и военные.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве. Об этом журналистам сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что задержаны были участники преступной банды и их лидер. Установлено, то структура была сформирована в 1990-х годах, в нее входило порядка 20 человек. Среди них были как гражданские лица, так и работники органов внутренних дел и военные. Возглавляли банду бывший военнослужащий ВС РФ и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД, погибший в аварии в 2006 году.

Преступная группировка исполняла заказные преступления в Москве и Подмосковье, Калужской области, Красноярском крае и других субъектах, как отметила Волк. Свою незаконную деятельность она осуществляла с 1998 года.

Сейчас задержанных подозревают в совершении нескольких преступлений: убийстве советника министра путей сообщения в Одинцово, похищении и убийстве главы коммерческой компании, покушении на консультанта аппарата Госдумы, ликвидации нескольких преступных авторитетов, а также убийстве владельца Красногвардейского рынка. Указанные злодеяния были совершены в период с 2002 по 2004 год.

Один из лидеров ОПГ проживал на Украине. Имеет в стране вид на жительство. В Россию приезжал для координации подельников.

Весной 2023 года были задержаны шесть подозреваемых — участников банды. Они находятся под арестом в столичных СИЗО. Сегодня, 6 декабря, были задержаны еще восемь предположительных преступников. В их отношении продолжаются следственные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму задержан украинский агент, который шпионил за Росгвардией.