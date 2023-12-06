Путин прибыл с визитом в столицу ОАЭ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства проведет переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Абу-Даби. В Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) он прибыл для встречи с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

У лидеров запланированы переговоры. Ожидается, что Путин и Аль Назайян обсудят вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке.

В 2023 году президенты России и ОАЭ встречаются второй раз. Ранее они сумели побеседовать на полях Петербургского международного экономического форума в июне. Арабские Эмираты были представлены как «страна-гость».

В Абу-Даби Путин прибыл в составе делегации. Сопроводили его глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие высокопоставленные чиновники и представители деловых кругов.

После переговоров с Аль Нахайяном Владимир Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудничество РФ и ОАЭ поможет наладить мировой климат.