Муж, отец и лидер нации: как слезы Ким Чен Ына могут повлиять на имидж политика

Фото, видео: Reuters / KCNA; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Глава КНДР не сумел скрыть эмоции на съезде матерей, что это — искренность или политический ход?

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не смог сдержать слез на съезде матерей, чем вызвал бурные обсуждения по всему миру. Однако политик не впервые показывает разные грани себя, подробнее — в материале 5-tv.ru.

Слезы по деду

Одним из первых публичных проявлений чувств Ким Чен Ыном стал случай на торжественном мероприятии в 2014 году. Глава Северной Кореи заплакал после того, как ведущий объявил, что сейчас будет продемонстрирован портрет его дедушки — основателя КНДР Ким Ир Сена. Политолог Юрий Светов заявил 5-tv.ru, что это говорит о развитии Ким Чен Ына не только как политика, но и личности.

«Сначала он просто подражал отцу и деду в этом образе сурового воина и так далее. А потом потихоньку стал немножко мягчать», — считает эксперт.

Смена имиджа Ким Чен Ына

А в 2016-м весь мир обсуждал резкую смену имиджа лидера КНДР. На очередном съезде партии Ким Чен Ын предстал в стильном европейском костюме в полоску и светлом галстуке.

Раньше политик появлялся на публике, в основном, в военном френче. А спустя пять лет Ким Чен Ын снова удивил всех, сменив прическу, зачесав волосы назад и зафиксировав все гелем.

Казалось бы, не столь существенные изменения действительно взорвали СМИ и социальные сети, новый образ обсуждали даже по ТВ. Главу КНДР сравнивали с Аль Пачино в роли крестного отца.

Семья Ким Чен Ына

Еще одна вещь, которую не ожидали от Ким Чен Ына — это представление миру своей семьи: жены, дочери и сестры. Сегодня каждый гражданин Северной Кореи знает их в лицо, а на некоторых мероприятиях родные сопровождают главу КНДР.

Например, на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в 2022 году компанию политику составили его супруга Ли Соль Чжу, сестра Ким Ё Чжон и дочь, о которой до этого почти не было известно.

Более того, Ким Ё Чен введена в Трудовую партию и она периодически делает политические заявления. По мнению Светова, таким образом Ким Чен Ын показывает, что он не только глава государства.

«Он делает себя более понятным народу. Что он такой же человек», — убежден политолог.

При этом стоит обратить внимание, что тяга к семье, по словам специалиста, обусловлена его отношениями с родителями. Мать Ким Чен Ына умерла, когда ему было 20 лет, к тому же, долгое время он был далеко от родных — его отправляли учиться в Швейцарию.

Слезы перед тысячами матерей 5-tv.ru

Ким Чен Ын пустил слезу на съезде матерей после выступления секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана 5 декабря. Вытирая лицо, лидер КНДР попросил женщин страны больше рожать и возложил на них ответственность за правильное воспитание детей.

По мнению политолога Андрея Бредихина, публичное проявление эмоций позволило главе государства достичь определенных целей.

«Ким Чен Ын должен играть целый ряд социальных ролей, которые максимально являются близкими и понятными его народу. Поэтому его реакция на съезде матерей имеет цель. Цель эта достигнута. Его рейтинг еще больше укрепился», — считает специалист.

Бредихин также подчеркивает, что сентиментальным образом Ким Чен Ын передал своему народу послание, призывающее увеличивать рождаемость в стране. При этом, вероятно, чтобы исправить ситуацию с демографией, власти КНДР примут ряд социальных гарантий для населения.

«Цель была достигнута и вполне реалистично, то, что со следующего года степень рождаемости в Северной Корее значительно увеличится», — резюмирует эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Северная Корея готова воевать с США в космосе.