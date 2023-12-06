«Предпочтительно»: Песков указал на продолжение СВО до достижения всех целей

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Представитель Кремля отметил, что именно Запад и Украина заблокировали дипломатические пути решения конфликта.

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех целей и задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Для нас главное — достичь целей, которые стоят перед нами. Конечно, предпочтительно достижение этих целей политико-дипломатическими средствами, но когда Запад и украинцы отвергают эти методы, тогда продолжается специальная военная операция», — отметил Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что Украине сегодня тяжело. Вопрос финансирования киевского режима может быть затронут на встрече лидеров G7.

«Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас», — добавил он.

Начало спецоперации России на Украине и отказ второй от переговоров

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам основателя «Яблока» Григория Явлинского, в вопросе примирения России и Украины надо брать пример с Франции и Германии.