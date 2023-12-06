«„Ребенок“ учится держать ложку»: сможет ли ИИ сейчас превзойти человека

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Zucchi

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Станут ли машины лучше, способнее и умнее людей?

Дискуссии об искусственном интеллекте не заводит разве что ленивый, но суть феномена понимают немногие. Ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа Елена Ларина рассказала изданию «БИЗНЕС Online», что такое ИИ и превзойдет ли он человека.

«Развитие ИИ находится на уровне ребенка, который только учится держать ложку. Он не является чем-то новым и уникальным, тем более пугающим перспективой порабощения человечества феноменом. Сегодня ИИ — это использование старых инструментов и идей в новых продуктах, отвечающих требованиям современного мира», — объяснила эксперт.

По ее словам, искусственный интеллект помогает человеку решить сложные задачи, но ему неведомы «внутренние характеристики», присущие человеку. Среди них — счастье, справедливость, умиротворение и так далее.

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