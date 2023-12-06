Ради котиков: россиянка за гроши продала редкую книгу 1966 года

Фото: www.globallookpress.com / D. Eid

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Кто же стал обладателем столь ценного экземпляра?

Жительнице Тюмени пришлось продать редкое издание художественного альбома картин Дрезденской галереи за копейки, чтобы купить корм котам. Об этом сообщает издание URA.RU.

Покупатель на вещь со столь привлекательной ценой нашелся очень быстро. Владелица просила за книгу лишь 250 рублей — цена этого издания у букинистов выше в 15 раз.

«Я выставила книгу в конце ноября, а в начале декабря ее уже купили. Продала так дешево, за 250 рублей, чтобы получить копеечку на корм котам и книгу заодно в добрые руки пристроила», — поделилась женщина.

Кто стал новым обладателем книги, и в каком городе она теперь, героиня истории предпочла не раскрывать. Издание «Die Dresdner Galerie» («Старые мастера в Дрезденской галерее») 1966 года выпуска уникально тем, что этих книг осталось мало как в России, так и в Европе.

Напечатана она на немецком языке, содержит свыше 100 цветных и черно-белых гравюр всемирно известных художников, в том числе - Рембрандта, Рубенса, Боттичелли и других. У книготорговцев такое издание стоит около четырех тысяч рублей.

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