Мурашко оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России: «Широкий спектр»

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В Минздраве поспешили успокоить — отечественным врачам понятны диагностика и течение болезни.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением микоплазменной инфекции в стране. По его словам, болезнь является абсолютно управляемой.

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

Мурашко подчеркнул, что российские врачи знают, как бороться с микоплазменной инфекцией. Им понятны диагностика и порядок ее лечения.

В России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, ранее были выявлены отдельные случаи заражения микоплазменной инфекцией. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.

Известно, что началась вспышка в Китае. Сейчас ситуация усугубляется также в США и Европе. Специалисты обращают внимание, что в группе риска — дети и подростки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что важно знать о микоплазменной пневмонии.