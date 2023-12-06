Мурашко оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России: «Широкий спектр»
Мурашко: микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
В Минздраве поспешили успокоить — отечественным врачам понятны диагностика и течение болезни.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением микоплазменной инфекции в стране. По его словам, болезнь является абсолютно управляемой.
«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — прокомментировал он в беседе с журналистами.
Мурашко подчеркнул, что российские врачи знают, как бороться с микоплазменной инфекцией. Им понятны диагностика и порядок ее лечения.
В России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, ранее были выявлены отдельные случаи заражения микоплазменной инфекцией. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.
Известно, что началась вспышка в Китае. Сейчас ситуация усугубляется также в США и Европе. Специалисты обращают внимание, что в группе риска — дети и подростки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что важно знать о микоплазменной пневмонии.