Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый артист умер от рака в 2004 году.

Бывшая жена актера Виктора Авилова Галина Галкина предчувствовала его смерть и до сих пор помнит их последнюю встречу. О том, как угасал знаменитый граф Монте-Кристо из фильма «Узник замка ИФ», пишет издание «Собеседник».

Авилов умер в 2004-м в возрасте 51 года, причиной смерти стал рак. Спустя почти 20 лет Галкина признается, что предчувствовала его уход во время их последней встречи.

«Это было месяца за три до его ухода из жизни. Витя уже тяжело болел, но работал. И вот после гастролей на Дальнем Востоке он мне позвонил и сказал, что привез дочкам икры, чтобы я вышла из подъезда и взяла у него гостинец. Он сидел в такси: тихий, бледный, уставший. И меня, как в тихую погоду, словно ветром… Я все поняла… „Пока“, — „До встречи!“ Больше мы не виделись», — рассказывает артистка.

Авилов и Галкина прожили в браке больше десяти лет, обзавелись двумя дочерями, но их союз спустя годы распался. При этом они продолжали играть не просто в одном театре — в спектакле «Дракон» бывшие супруги изображали пылких влюбленных: по признанию актрисы, для нее это было непросто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина.