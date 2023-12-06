Парфюмер, но не убийца: почему женщины бегали «табунами» за испанцем Бенито Альварадо

Фото: Кадр из х/ф «Парфюмер: История одного убийцы». Режиссер: Том Тыквер, 2006г.

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Мужчина жил в Каталонии в XIX веке и мог обольстить любую даму.

Фильм «Парфюмер. История одного убийцы» — экранизация романа немецкого драматурга Патрика Зюскинда. Сюжет повествует о жестоком сироте, который создавал идеальные духи, сводившие с ума весь высший свет.

Однако мало кто знает, что в XIX веке в Испании жил человек, которого можно назвать прототипом главного героя. Это Бенито Альварадо, ставший настоящим сердцеедом, в чем состоял секрет обольстителя из Каталонии — в материале 5-tv.ru.

Он был во многом похож на главного героя «Парфюмера», за исключением, пожалуй, самого главного — Альварадо никого не убивал. О его биографии известно не многое: мужчина жил в испанской Каталонии в XIX веке.

От рождения страдал серьезным недугом — дистрофией, которая сопровождалась структурными изменениями тела. Если голова у Бенито была как у обычного взрослого человека, то тело напоминало обтянутый кожей скелет.

Несмотря на внешнюю непривлекательность, Альварадо можно было назвать настоящим обольстителем. Испанец славился не просто многочисленными связями с женщинами — говорили, что он мог свести с ума кого угодно.

Его романтические подвиги называли по-настоящему грандиозными. Он запросто мог увести из семьи чужую жену или соблазнить непорочную девушку.

Секрет Альварадо был в том, что он использовал собственные духи с большим количеством сильнейших феромонов. Будучи парфюмером, он создал уникальный аромат сам и, не стесняясь, использовал его для привлечения женского внимания.

О составе духов знала только его мать. Считалось, что ни одна женщина не могла устоять перед ним именно благодаря непередаваемому аромату.

Погиб испанец от рук ревнивых мужчин, которые не смогли стерпеть измен собственных жен и забили Бенито до смерти. Секрет необычного аромата так и не стал достоянием публики — мать Альварадо унесла его с собой в могилу.

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