Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год

Фото: Кадр и м/с «Симпсоны», 1989-2023 гг.

Читайте нас в: Дзен Новости

Создатели популярного мультсериала много раз удивляли поклонников точностью своих сценариев, которые становятся реальностью спустя много лет.

Мультфильм «Симпсоны» считается одним из самых популярный в истории мирового телевидения. А еще, по мнению поклонников, создатели почти мистическим образом могут угадывать события будущего, почти с точностью прорисовывая их в своих сериях на годы и даже десятилетия вперед. Что предсказали «Симпсоны» миру в 2024 году — в материале 5-tv.ru.

Олимпийские игры — 2024

В десятом сезоне «Симпсонов» в эпизоде «Старик и троечник» есть пророчество о том, что в 2024-м Олимпийские игры пройдут во Франции. Он начинается со сценки, где представитель этой страны говорит о том, что Париж станет отличной площадкой для проведения Олимпиады. Остальные спорят с ним, предлагая свои столицы. А после француз выплескивает вино в лицо председателю. Серия вышла аж в 1999-м.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Восстановление СССР в своих границах

В 25 сезоне 22 эпизода «Симпсонов» перед зрителями появляется карта СССР, нарисованная весьма детально. И пусть видно ее только несколько секунд, особо внимательные смогли определить, что в состав нового Союза входят все 15 бывших республик, а еще прирастает новыми странами — Норвегией, Финляндией и Швецией. Само собой, последнее выглядит по-настоящему невероятным.

Но еще более интригует следующее послание создателей мультфильма, где персонаж инспектор Чалмерс произносит фразу: «И мы начинаем 79 забег вокруг школы». Дело в том, что 79 — порядковый номер определенного регулярного мероприятия, коим является заседание Генассамблеии ООН. Осенью 2024-го организация как раз планирует провести 79-ую подобную встречу.

А еще серия «Симпсонов», где события по сюжету происходят в сентябре 2024-го, повествует о задержании американской подлодки вооруженными силами России. Переговоры идут на заседании Безопасности ООН. Через секунду представитель РФ меняет табличку на Советский Союз.

Выборы президента США

В эпизоде «Симпсонов» 2015-го года говорится, что бывший президент США Дональд Трамп снова будет баллотироваться на этот пост в 2024-м. Намек на это, как любят создатели мультсериала, мелькнул всего на пару секунду — когда главный персонаж Гомер Симпсон летит мимо плаката президентской кампании с надписью «Трамп-24».

Как стало известно ранее, Трамп действительно решил выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024-го.

Предсказанные события в «Симпсонах», которые уже произошли:

В 1997-м предсказан теракт в США 11 сентября 2001 года.

В 2001-м предсказана война в Сирии, начавшаяся в марте 2011 года.

В 1995-м зрители увидели небоскреб «Шард» в Лондоне, строительство которого началось спустя 14 лет.

Предсказание коронавирусной инфекции в 1993-м.

Появление Apple Watch в 1995-м.

Имя нобелевского лауреата по экономике — Бенгта Хольмстрема, которое появилось в списке претендентов за шесть лет до его реального назначения.

В 2012-м «Симпсоны» предвидели греческий кризис, который начался в стране через три года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому особенно повезет в 2024 году.