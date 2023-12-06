Новая пандемия на несколько лет? Что важно знать о микоплазменной пневмонии

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Началась вспышка в Китае, всплеск заболеваемости фиксируется также в Европе и США.

Микоплазменная пневмония добралась до России. Случаи заболевания фиксируют в Петербурге, Москве и других городах.

А началась вспышка в Китае — жители Поднебесной выстроились в очереди к педиатрам. Всплеск заболеваемости также в Европе и США.

Особенность такой пневмонии в том, что ее очень сложно выявить при обычном осмотре, при этом болезнь очень заразная. Грозит ли миру новая пандемия, выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

«Сделали рентген, в этот же день звонит медсестра и говорит: «У него пневмония, езжайте срочно в больницу“», — говорит мать заболевшего ребенка Виктория Рязанова.

В инфекционном отделении выяснилось — у ребенка микоплазменная пневмония, которая сейчас быстро распространяется в Китае. И вот — инфекция дошла до России, в группе риска — дети и подростки.

«Не то, что это какая-то редкая пневмония, просто у нее атипичное течение и все. Она характерна также для сезонной вспышки ОРВИ, в том числе эти пневмонии», — отмечает врач-терапевт Ирина Ярцева.

Рост случаев именно микоплазменной пневмонии врачи связывают с бактериями, у которых выработался иммунитет к антибиотикам. Виноваты в этом сами пациенты, которые начинают употреблять подобные препараты даже при обычной простуде.

«Эта пневмония отличается течением от других пневмоний развитием дыхательной недостаточности. Очень часто наблюдаем у детей развитие ОДН второй, третьей степени даже. Достаточно тяжелое течение с интоксикацией. Лечится такая пневмония специфическими антибактериальными препаратами», — объясняет врач-инфекционист Людмила Брылева.

Рост заболеваемости фиксируют в Москве и Санкт-Петербурге. У каждого второго-третьего пациента с ОРВИ диагностировали пневмонию, чаще всего — именно микоплазменную, чего раньше не было.

«На сегодняшний день распространенность микоплазмы несколько больше, чем в предыдущие годы. Ее нельзя отнести к каким-то эпидемиям или пандемиям, что страшно все заболевают, просто она может быть в последнее время встречаться чуть-чуть чаще», — сказал врач-пульмонолог Максим Новиков.

Самая эффективная диагностика микоплазменной пневмонии — компьютерная томография. Услышать характерные хрипы в легких с помощью фонендоскопа сложно, как и увидеть на рентгеновских снимках.

Чтобы не допустить пандемии, в Китае решили внедрить систему эпидемиологического мониторинга в школах и детских садах. В России возвращаются к мерам, проверенным в пандемию коронавируса.

«В России практика утренних фильтров для обеспечения безопасности и здоровья детей при посещении детских садов и школ стала применяться с начала эпидсезона. Еще в сентябре наши специалисты спрогнозировали тенденцию к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом», — говорит директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Микоплазменная инфекция гуляет по земному шару. Очереди к врачам, особенно детским, растут в США и Западной Европе. Возвращаются защитные маски.

Кстати, в Китае объясняют рост заболеваемости пневмонией именно снятием ковидных ограничений. Больницы в некоторых провинциях перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России растет заболеваемость коронавирусом.