Палочки, точки или буквы? Как быстро и просто создать надежный пароль

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Малое количество символов может упростить доступ к вашей информации.

Не позволить злоумышленникам добраться до ваших аккаунтов в Сети, а также сберечь все данные помогут длинные и сложные пароли. О необходимости создания надежного ключа безопасности рассказала Ксения Кокорева, руководитель команды Антифишинга Почты Mail.ru, в беседе с Газетой.ру.

По словам эксперта, мошенникам намного сложнее подобрать длинный пароль, нежели короткий, состоящий из простых символов. Ксения рекомендует использовать как минимум 12. Кроме того, в пароль стоит включать различные типы символов трех-четырех категорий. В них могут входить, к примеру, цифры или заглавные буквы.

Большинство пользователей Интернета создают один и тот же ключ безопасности для множества разных аккаунтов. Однако специалист объяснила, что подобное стремление упростить себе жизнь может наоборот навредить человеку.

«Это является серьезной угрозой безопасности, так как злоумышленник, получив доступ к аккаунту на одном ресурсе, обязательно проверит, подходит ли этот пароль или похожие комбинации на другом ресурсе», — подчеркнула Ксения Кокорева.

Руководитель Антифишинга посоветовала пользоваться случайными комбинациями паролей, которые иногда автоматически предлагаются устройством. Набор символов вроде «zz6M36Man%b& L» никак логически не связан, и взломать его будет сложнее.

Эксперт рассказала, что парольные менеджеры тоже помогут сберечь важную информацию. Речь идет о специальных программах, которые сохраняют пароли в зашифрованной форме и при необходимости заполняют их автоматически.

«Они помогают управлять большим количеством сложных паролей без их запоминания, а также при необходимости могут генерировать пароли для разных аккаунтов. Встроенный парольный менеджер есть в любом браузере, также его можно установить на свой смартфон или ноутбук», — отметила специалист.

Кроме того, помимо соблюдения обязательных символов безопасности и использования специальных программ, стоит задуматься о защите аккаунта с помощью двухфакторной аутентификации. Она сопровождается не только вводом пароля, но и проверочным кодом, который можно получить только через SMS или звонок с помощью номера телефона пользователя.

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