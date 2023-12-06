Не успела исполнить мечту: умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина

Фото: barykina.com

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После ухода со сцены знаменитость пришлось столкнуться с трудностями: ей ампутировали ногу, и она оказалась прикована к постели.

На 71-м году жизни скончалась солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина. Как сообщило издание StarHit.ru, в последние годы знаменитость была прикована к постели из-за ампутированной ноги.

«Порвала сосуды. Долго не могли остановить кровь, у меня еще ревматоидный артрит, он подавляет иммунную систему. Надо было лечить или это, или артрит. А боли такие, что я по ночам кричала. В итоге после нескольких дней ампутировали ногу», — рассказывала в одном из интервью она.

Людмила Барыкина прославилась после того, как стала выступать в коллективе «Веселые ребята». Там она проработала четыре года.

После ухода из группы пыталась строить сольную карьеру, но ее расстраивало, что от нее требовали петь под фонограмму, а это противоречило ее принципам. После она пробовала свои силы в Америке, но не сложилось.

Последние два года жизни Барыкина мечтала выйти погулять, но была прикована к кровати из-за ампутированной ноги и болезни. Для того, чтобы хотя бы сидеть или вставать на одну ногу, певице нужна была восстановительная терапия.

«Два года хочу выйти на улицу: весна, а я не могу», — жаловалась Барыкина в эфире шоу на федеральном канале.

Исполнить свое желание артистка не успела. До последнего дня рядом с ней находился третий супруг, который во всем помогал и поддерживал.

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