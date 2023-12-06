Может расползтись: чем опасен незаживающий герпес на губах

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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С этим недугом сталкивается каждый второй человек. Но что нужно знать об этой инфекции?

Герпетическая инфекция — одна из самых распространенных. Она приносит не только неэстетичный внешний вид, но и доставляет дискомфорт. И эта зараза склонна к частым рецидивам, что приводит к снижению иммунитета. Чем может быть опасен незаживающий герпес, рассказала врач-инфекционист Ольга Матюхина.

По словам эксперта, при рецидивах герпеса на губах, носу или в области глаз могут развиться язвы, что приводит к болезненным ощущениям и несет риск инфицирования других областей тела.

«Если говорить о тех осложнениях, к которым способен привести вирус простого герпеса без отсутствия лечения, то, в первую очередь, стоит выделить генерализованную форму герпетической инфекции, которая может наблюдаться у лиц со сниженным иммунитетом, а также новорожденных. К серьезным осложнениям данного заболевания относят герпетический энцефалит и герпетическое поражение глаз», — предупреждает эксперт в беседе с изданием aif.ru.

Поэтому, отмечает врач, важно не допустить распространения вирусной инфекции на другие участки тела. Для комплексного лечения стоит обратиться к специалисту. Также следует избегать касания руками мест простуды, вскрытия пузырьков или грубого втирания в них мази. Нельзя пользоваться и декоративной косметикой, поскольку это может привести к ее инфицированию и тогда герпес вернется в вашу жизнь вновь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли вылечить герпес раз и навсегда.