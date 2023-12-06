Повод задуматься: как себя вести, если мужчина ревнует к каждому столбу

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Чрезмерный контроль партнера, по мнению психолога, вовсе не означает невероятную любовь и трепетное внимание.

Любит так, что готов контролировать буквально каждый шаг. А некоторые женщины и рады такому чрезмерному вниманию со стороны мужчины, искренне считая, что именно так и проявляется большая любовь. Но семейный и провокативный психолог Елена Гусева в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснила, к чему могут привести такие отношения и стоит ли женщине доказывать свою верность ревнивцу.

Ревнуют равно как женщины, так и мужчины. Однако о мужской ревности говорят больше, потому что большинство представителей сильного пола относятся к женщинам потребительски. К примеру, требуют ежедневного отчета о каждом потраченном рубле, контролируют переписки, желают, чтобы женщина одевалась, как им хочется.

«Такие фразы произносит ревнивец. Он посягает на личное пространство партнерши, которая должна выполнять его требования: сидеть дома, носить длинные юбки, отчитываться, с кем она переписывается и сколько денег потратила. Мужчина-ревнивец — это тиран, который ограничивает свободу женщины, а в каждом тиране живет раб. Именно его и прячет ревнивец», — пояснила психолог.

Гусева объяснила, что такие мужчины зачастую сравнивают себя с другими. Кроме того, ревнивцы опасаются потерять ту, кем пытаются управлять, поэтому зачастую стараются ограничить женщине свободу. А при малейшем подозрении обвиняют спутницу в неверности.

«Если мужчина требует от партнерши доказательства, которые подтверждают ее чистоту — для женщины это повод задуматься: „А не собрать ли мне свои чемоданы?“ Дело в том, что как только она предоставит первую партию доказательств, подтверждающих ее чистоту, она дает повод мужчине требовать все больше и больше информации. Ревнивец не доверяет партнерше, не уверен в ней, поэтому его тревога зашкаливает», — отметила специалист.

Поэтому с каждым разом ревнивец будет требовать все больших и больших объяснений. Нужны ли женщине такие отношения… Ведь там, где любовь — нет места для сомнений.

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